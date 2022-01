Quirinale 2022 | Casini e il messaggio su Instagram

(Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Prima di noi viene l’Italia”. Lo scrive suil senatore Pier Ferdinando, postando anche una foto del Tricolore, nella mattina del settimo scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica. L’ex presidente della Camera anche oggi, come nella giornata di ieri, ha depositato la sua scheda nell’urna dopo aver votato da grande elettore del Parlamento in seduta comune. Il nome diè tornato alla ribalta dopo le manovre notturne. Forza Italia, ‘centristi’ e Italia Viva sono ancora al lavoro sulla candidatura di. A quanto apprende l’Adnkronos, si stanno verificando condizioni e numeri per vedere se è possibile presentare alle votazioni di oggi il nome dell’ex presidente della Camera che potrebbe essere sostenuto da una maggioranza Ursula senza Lega e Fratelli ...

Salvini: "Astensione se nome c'è un nome condiviso" Astensione se non ci sarà un nome condiviso allo scrutinio per ildelle 9.30? Sì, i voti a caso non fanno fare bella figura al Parlamento"...La senatrice a vita Liliana Segre a Montecitorio partecipa alla settima votazione per il. Sinora non ha mancato una chiamata la superstite dell'Olocausto, presidente della ... 29 gennaioIeri nuova fumata nera per l’elezione del presidente della Repubblica. Sono stati 336 i voti per Sergio Mattarella. Nella quinta la candidatura Presidente del Senato Elisabetta Casellati aveva ottenut ...“Lavorare su soluzioni condivise, questo il metodo che abbiamo scelto in un parlamento dove nessuno da solo ha la maggioranza. Nell’ambito di queste soluzioni ...