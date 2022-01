LIVE Snowboardcross | Coppa del Mondo Cortina 2022 in DIRETTA | Sommariva | Ferrari e Leoni ai quarti | fra poco Michela Moioli!

Leggi su oasport

19.24 Surget vince la batteria davanti ad un buonissimo Visintin che appare già in grande spolvero. 19.23 Buon vantaggio accumulato da Visintin sul terzo posto a metà discesa! 19.21 Ultimo ottavo di finale: c'è Omar Visintin ai nastri di partenza e insieme a lui Surget, secondo nelle qualificazioni, Beckhaus e Bozzolo. 19.20 SFORTUNATO GODINO! L'italiano viene frenato dalla caduta di Houser nel finale e non può andare a prendere Lubasch che si qualifica con Haemmerle. 19.19 Penultima batteria che vede in partenza l'azzurro Michele Godino insieme al campione austriaco Haemmerle, lo svizzero Lubasch e il ceco Houser. 19.18 Bolton e Vedder arrivano quasi ex-aequo e volano ai, eliminazione per Moffatt. 19.16 Confermato il risultato! Adesso è ufficialmente aidi finale ...