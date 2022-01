La settimana in cui hanno vinto tutti (e non è ancora cominciato Sanremo) (Di sabato 29 gennaio 2022) «Cadranno tutti i candidati, uno a uno, e arriveremo noi, salvifici e riposati». Lo dice Andreotti nel Divo, potrebbe averlo detto Mattarella questa settimana. Venerdì sera – mentre Letta diceva che è tutto molto difficile, Conte e Salvini dicevano che avrebbero eletto una-donna-ma-non-perché-donna – guardavo in tv Il divo e mi chiedevo cosa fosse cambiato dal 2008 a oggi: perché quello che non mi era parso allora niente di che mi pareva ora un gran film? Forse per quell’altra battuta in cui Andreotti dice che è di altezza media ma non gli pare di vedere giganti: forse in questi quattordici anni abbiamo visto tanti di quei film brutti, e di quegli scappati di casa al governo, che l’attività precipua della nostra mezza età è rivalutare tutto quel che avevamo liquidato in gioventù, da Berlusconi a Sorrentino. Quindi, il riassunto di questo weekend non ... Leggi su linkiesta (Di sabato 29 gennaio 2022) «Cadrannoi candidati, uno a uno, e arriveremo noi, salvifici e riposati». Lo dice Andreotti nel Divo, potrebbe averlo detto Mattarella questa. Venerdì sera – mentre Letta diceva che è tutto molto difficile, Conte e Salvini dicevano che avrebbero eletto una-donna-ma-non-perché-donna – guardavo in tv Il divo e mi chiedevo cosa fosse cambiato dal 2008 a oggi: perché quello che non mi era parso allora niente di che mi pareva ora un gran film? Forse per quell’altra battuta in cui Andreotti dice che è di altezza media ma non gli pare di vedere giganti: forse in questi quattordici anni abbiamo visto tanti di quei film brutti, e di quegli scappati di casa al governo, che l’attività precipua della nostra mezza età è rivalutare tutto quel che avevamo liquidato in gioventù, da Berlusconi a Sorrentino. Quindi, il riassunto di questo weekend non ...

