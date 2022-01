Advertising

antoniotelesca1 : Draghi continua a far scommettere il “Banco”: ancora danni (a carico nostro) - antonio_nazaro : #Draghi ha contribuito, animato dalla presunzione di essere il migliore (per carità e’ sicuramente bravo), con la c… - franceffe71 : se letta continua a discutere ancora di #Draghi me sa che s’è perso qualche passaggio…. svegliatelo… #Quirinale22 #PresidenzaDellaRepubblica - armandazzo : vabbè #Cassese PdR che un paio d'anni e si dimette #Belloni segr. gen. della Presid. d. Repubblica, Draghi a Palazz… - LUCABRAMBILLA24 : RT @GiocatricePerTE: L'INCONGRUENZA DEL #GreenpassObbligatorio CONTINUA GRAZIE A #Draghi e #Speranza -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi continua

Il tutto come potete ben capire pesa come un macigno sulla testa di Mario, dal momento che i legali di Maria Cannata, per onor di difesa, hanno trasformato il banchiere centrale, direttore ...: "Dall'altro ci sono coloro che pensano di utilizzare queste elezioni per altri fini. E ... Chiudono Mario(10) e Marta Cartabia (10).La caccia di un nome per il Colle che non sia contro Mario Draghi, soprattutto se lo si vuole escludere dalla corsa al Quirinale, continua e si colora di “rosa”. Alla sesta fumata nera ...Oggi dalle 10 alle 12.30, "Follonica a Sinistra" e "Rifondazione Comunista" organizzano un banchetto di raccolta firme al centro commerciale Coop che si trova in via Chirici. In particolare si raccolg ...