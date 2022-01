Crisi in Ucraina, l’allarme di Biden: ” Presto invieremo truppe” (Di sabato 29 gennaio 2022) Segnali di allarme anche da parte del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg: “La Russia sta continuando ad ammassare unità militari” al confine con l’Ucraina ma anche in Bielorussia, “noi stiamo lavorando al meglio per una soluzione diplomatica ma siamo preparati al peggio”. “Incoraggiamo fortemente la Russia a ritirarsi” dai confini ucraini e a “seguire la via diplomatica”: lo ha detto il capo dello stato maggiore congiunto Usa Mark Milley in un briefing. “Il successo qui è attraverso il dialogo”, ha aggiunto. Mosca intanto ha vietato l’ingresso a diversi funzionari dell’Unione europea. Lo ha reso noto ieri la diplomazia russa in un comunicato, specificando che si è trattato di una risposta a una politica di “assurde restrizioni unilaterali” da parte di Bruxelles. Tra i funzionari banditi ci sono rappresentanti delle forze dell’ordine, degli organi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 29 gennaio 2022) Segnali di allarme anche da parte del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg: “La Russia sta continuando ad ammassare unità militari” al confine con l’ma anche in Bielorussia, “noi stiamo lavorando al meglio per una soluzione diplomatica ma siamo preparati al peggio”. “Incoraggiamo fortemente la Russia a ritirarsi” dai confini ucraini e a “seguire la via diplomatica”: lo ha detto il capo dello stato maggiore congiunto Usa Mark Milley in un briefing. “Il successo qui è attraverso il dialogo”, ha aggiunto. Mosca intanto ha vietato l’ingresso a diversi funzionari dell’Unione europea. Lo ha reso noto ieri la diplomazia russa in un comunicato, specificando che si è trattato di una risposta a una politica di “assurde restrizioni unilaterali” da parte di Bruxelles. Tra i funzionari banditi ci sono rappresentanti delle forze dell’ordine, degli organi ...

Advertising

ilfoglio_it : L'uso strumentale da parte della Russia del prestigioso istituto Spallanzani rischia di squalificare la credibilità… - SkyTG24 : Crisi in #Ucraina, sale la tensione. #JoeBiden: 'Invieremo a breve nuove truppe in est Europa' - Azione_it : La crisi tra Russia e Ucraina crea per l'Europa un costo immediato (rincaro dei prezzi dei rifornimenti energetici)… - CdT_Online : Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha fatto sapere che nel breve termine soldati americani verranno inviati… - OttobreInfo : RT @OttobreInfo: Nuovo articolo in cui cerchiamo di capire come si posiziona la società ucraina rispetto alla questione geopolitica dovuta… -