Covid, l'ottimismo di Bassetti: «È iniziata la discesa, nelle prossime settimane sarà veloce» (Di sabato 29 gennaio 2022) «Possiamo dire che è iniziata la discesa della curva epidemiologica. E nelle prossime settimane potrebbe essere anche veloce come accaduto in altri paesi». Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del San Martino di Genova oggi in un colloquio con l'AdnKronos fa il punto sulla pandemia e manda qualche segnale di ottimismo: «Il fatto che Omicron 2 sia stata rilevata in Italia non è un problema e non deve creare allarme perché è una 'sorella' della variante Omicron che abbiamo visto essere molto contagiosa ma non sta creando stress negli ospedali. Le varianti ci saranno perché lo dice la storia dei virus dobbiamo essere attenti e sequenziare», spiega. Sui vaccini, invece, «uno studio dell'agenzia ligure Alisa ha determinato che non vaccinarsi è ...

