Cagliari, accordo per risoluzione del contratto con Oliva (Di sabato 29 gennaio 2022) accordo per la risoluzione consensuale del contratto tra il Cagliari e il centrocampista Christian Oliva. Arrivato in Sardegna nel gennaio 2019, lascia il Cagliari dopo aver totalizzato 30 presenze e ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 29 gennaio 2022)per laconsensuale deltra ile il centrocampista Christian. Arrivato in Sardegna nel gennaio 2019, lascia ildopo aver totalizzato 30 presenze e ...

