Asse Salvini-Conte per un presidente donna. Scoppia il caso Belloni (Di sabato 29 gennaio 2022) AGI - Matteo Salvini e Giuseppe Conte hanno dichiarato, quasi all'unisono e usando le stesse parole, di essere entrambi al lavoro per l'elezione di un presidente della Repubblica donna. I due leader non hanno fatto nomi ma tra i corridoi di Palazzo Montecitorio si sono rafforzate le voci su Elisabetta Belloni. Anche se fonti parlamentari del Pd riferiscono che in queste ore si starebbe ragionando anche sui nomi di Paola Severino e Marta Cartabia. La numero uno del Dis, Elisabetta Belloni, sarebbe la scelta preferita dei due alleati del governo M5s-Lega, sulla quale sarebbe in corso una interlocuzione ad alto livello tra i partiti, da giorni, stando a quanto riferiscono diverse fonti del centrodestra. Nella coalizione di centrodestra, il nome non dispiace a Giorgia Meloni. ... Leggi su agi (Di sabato 29 gennaio 2022) AGI - Matteoe Giuseppehanno dichiarato, quasi all'unisono e usando le stesse parole, di essere entrambi al lavoro per l'elezione di undella Repubblica. I due leader non hanno fatto nomi ma tra i corridoi di Palazzo Montecitorio si sono rafforzate le voci su Elisabetta. Anche se fonti parlamentari del Pd riferiscono che in queste ore si starebbe ragionando anche sui nomi di Paola Severino e Marta Cartabia. La numero uno del Dis, Elisabetta, sarebbe la scelta preferita dei due alleati del governo M5s-Lega, sulla quale sarebbe in corso una interlocuzione ad alto livello tra i partiti, da giorni, stando a quanto riferiscono diverse fonti del centrodestra. Nella coalizione di centrodestra, il nome non dispiace a Giorgia Meloni. ...

Advertising

ilriformista : Per #Renzi dietro la candidatura di #Frattini al #Quirinale2022 c’erano le ‘manine’ di #Salvini e #Conte, un tentat… - smenichini : Ho sentito teorizzare la nascita dì un asse Conte-Salvini-Meloni per spaccare tutto e andare al voto. Fantapolitica… - aleph1987 : RT @peraltro: Tutti hanno il sacrosanto diritto di lanciare l’allarme democratico dinanzi alle manovre dell’asse gialloverde Salvini-Conte.… - geppy2911 : Colpo di scena clamoroso i ieri sera Asse tra 'nemici': Salvini-Conte d... - carlo1493 : RT @AlvisiConci: I Progressisti Conte e Calenda in asse con Salvini e Meloni Oh Yeah -