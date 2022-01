Tremendo frontale tra auto | un conducente illeso | l' altro si schianta contro il parabrezza | arriva l' eliambulanza

(Di venerdì 28 gennaio 2022) CAGLI - Schiantotra dueoggi pomeriggio nella zona industriale di Cagli . L'incidente è avvenuto su una strada secondaria, via Meucci, vicino all'eliporto, tra duevetture....

Advertising

Giorno_Brescia : Tremendo frontale in Porsche: imprenditore molto noto muore a Torbole - PiacereIseo : Tremendo frontale in Porsche: imprenditore molto noto muore a Torbole - IL GIORNO - franser_real : Auto contro un pullman: morti sul colpo 5 giovanissimi nel Bresciano -

Ultime Notizie dalla rete : Tremendo frontale

IL GIORNO

CAGLI - Schiantotra due auto oggi pomeriggio nella zona industriale di Cagli . L'incidente è avvenuto su una strada secondaria, via Meucci, vicino all'eliporto, tra due autovetture. Illeso uno dei due ...Lo scontrosulla strada regionale a Pradamano. Brutto incidente della strada nella tarda mattinata di ...l'impatto : ad avere la peggio è il conducente della vettura, rimasto ...CAGLI - Schianto frontale tra due auto oggi pomeriggio nella zona industriale di Cagli. L’incidente è avvenuto su una strada secondaria, via Meucci, vicino ...Nella notte a Sermoneta è morto un uomo dopo lo scontro della sua autovettura con un'altra e altre due persone sono state portate in ospedale.