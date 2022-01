Tour of Oman 2022: dopo due anni di stop per il Covid si torna a gareggiare, presentata l’undicesima edizione (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dieci edizioni consecutive, poi uno stop di due anni dovuto ovviamente alla pandemia. Sembra esser pronto a tornare il Tour of Oman, presentato oggi e che vedrà in programma sei tappe dal 10 al 15 febbraio. Nell’albo d’oro vincitori di lusso: da Fabian Cancellara a Chris Froome, passando per Vincenzo Nibali fino ad arrivare al dominatore delle ultime due apparizioni Alexey Lutsenko. Diciotto le squadre al via: sette World Tour, nove Professional e una Continental. Le compagini del massimo circuito internazionale presenti saranno Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux, Team BikeExchange – Jayco, UAE Team Emirates, Groupama – FDJ, Team DSM, Cofidis e Quick-Step Alpha Vinyl Team. Il percorso, come detto, vedrà in scena sei frazioni molto varie: dovrebbero, sulla carta, essere tre per ... Leggi su oasport (Di venerdì 28 gennaio 2022) Dieci edizioni consecutive, poi unodi duedovuto ovviamente alla pandemia. Sembra esser pronto are ilof, presentato oggi e che vedrà in programma sei tappe dal 10 al 15 febbraio. Nell’albo d’oro vincitori di lusso: da Fabian Cancellara a Chris Froome, passando per Vincenzo Nibali fino ad arrivare al dominatore delle ultime due apparizioni Alexey Lutsenko. Diciotto le squadre al via: sette World, nove Professional e una Continental. Le compagini del massimo circuito internazionale presenti saranno Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux, Team BikeExchange – Jayco, UAE Team Emirates, Groupama – FDJ, Team DSM, Cofidis e Quick-Step Alpha Vinyl Team. Il percorso, come detto, vedrà in scena sei frazioni molto varie: dovrebbero, sulla carta, essere tre per ...

