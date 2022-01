TicketOne – Napoli-Barcellona: “Stadio Maradona, capienza aumentata. Tutte le informazioni” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Napoli-Barcellona: biglietti in vendita per la sfida di Europa League. Da TickeOne fanno sapere: “capienza Stadio Maradona al 50%“. A Radio Marte Amedeo Bardelli dice: “Da 5000 al 50% di capienza negli stadi è sicuramente un passettino in avanti. La cosa che ancora non riesco a comprendere è la scacchiera, un posto sì e uno no. Questa sta diventando una pantomima di chi si vuole inventare le situazioni di sicurezza assurde. In uno Stadio al 50% un posto sì e un posto no avere la scacchiera è sicuramente scomodo. La gente si sta contagiando ormai solo respirando. C’è di tutto e di più in giro. Non capisco per quale motivo bisogna prendersela con chi va allo Stadio“. Napoli-Barcellone: novità biglietti Bardelli di ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 28 gennaio 2022): biglietti in vendita per la sfida di Europa League. Da TickeOne fanno sapere: “al 50%“. A Radio Marte Amedeo Bardelli dice: “Da 5000 al 50% dinegli stadi è sicuramente un passettino in avanti. La cosa che ancora non riesco a comprendere è la scacchiera, un posto sì e uno no. Questa sta diventando una pantomima di chi si vuole inventare le situazioni di sicurezza assurde. In unoal 50% un posto sì e un posto no avere la scacchiera è sicuramente scomodo. La gente si sta contagiando ormai solo respirando. C’è di tutto e di più in giro. Non capisco per quale motivo bisogna prendersela con chi va allo“.-Barcellone: novità biglietti Bardelli di ...

