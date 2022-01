Si voterà anche alle 17. Ma il nome della Casellati divide in due i grandi elettori. Pd, M5s e Leu si astengono: “La candidatura della seconda carica dello Stato è unilaterale” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Oggi doppia chiama a Montecitorio per eleggere il presidente della Repubblica. La seconda si terrà alle 17. Lo hanno deciso i capigruppo. Domani le votazioni si terranno alle 9.30 ed alle 16.30. “Consideriamo la unilaterale candidatura della seconda carica dello Stato, peraltro annunciata a un’ora dalla quinta votazione, un grave errore. Per il rispetto che si deve alle istituzioni, oggi esprimeremo un voto di astensione nella formula ‘presente non votante'” hanno annunciato i leader di Pd, M5s e Leu al termine del vertice commentando la decisione del centrodestra di puntare su Maria Elisabetta Alberti Casellati ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 28 gennaio 2022) Oggi doppia chiama a Montecitorio per eleggere il presidenteRepubblica. Lasi terrà17. Lo hanno deciso i capigruppo. Domani le votazioni si terranno9.30 ed16.30. “Consideriamo la, peraltro annunciata a un’ora dalla quinta votazione, un grave errore. Per il rispetto che si deveistituzioni, oggi esprimeremo un voto di astensione nella formula ‘presente non votante'” hanno annunciato i leader di Pd, M5s e Leu al termine del vertice commentando la decisione del centrodestra di puntare su Maria Elisabetta Alberti...

