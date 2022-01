“Rosa stacca la spina” di Igor Nogarotto a “Il caffè di Rai Uno” di Pino Strabioli

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Su RAI 1 il romanzo Sabato 29 gennaio il romanzo diLA” (Edizioni Effedì) viene presentato su RAI 1, dae Roberta Ammendola, all’interno del programma “Ildi Rai Uno” in onda dalle 6 alle 7. (In replica lunedì notte all’1.15.). Il romanzo che, come ci spiega l’autore, “accarezza la delicata tematica dell’eutanasia”, è già disponibile sugli store digitali e esce in libreria dal 2-2-22. È già entrato alla 19° posizione della classifica Narrativa delle novità di AMAZON. Leggi anche: VENDITTI & DE GREGORI, I DUE ARTISTI INSIEME PER DUE BRANI STORICI Prosegue: “I due protagonisti, a distanza di molti anni dalla fine della loro relazione, si ritrovano in una clinica. ...