Omicron 1 e 2 Dalla Gran Bretagna nuovi dati sulle sottovarianti E Moderna sperimenta

(Di sabato 29 gennaio 2022) Ieri la UKHSA (UK Health Security Agency) ha pubblicato per la prima volta alcuniinfezioni inglesi causatesottovariante Ba.2 di. Isono interessanti, perché aggiungono qualche elemento in più a ciò che sappiamo finora grazie alle informazioni provenientiDanimarca, nazione in cuiBa.2 è isolato nella maggioranza deicasi di infezione. Dunque, ricapitoliamo innanzitutto ciò che sapevamo su Ba.2 fino a questo momento. Già nei primi campioni diottenuti in Africa, furono trovati tre diversi tipi di variante, denominati Ba.1, Ba.2 e Ba.3 Questi differiscono fra loro per un buon numero di mutazioni; le differenze nella proteina Spike, in particolare, ...