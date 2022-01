No Green pass lasciano il rettorato | corteo in centro a Torino

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Dopo due giorni termina l’occupazione deldell’università diin via Verdi da parte degli studenti No. I sette, che avevano preso possesso dell’aula magna, sono stati accolti da un centinaio di persone, molti dei quali attivisti de “La Variante torinese”, gruppo che da inizio pandemia protesta contro l’obbligo vaccinale e il certificato verde. “Gli studenti – spiega il leader del gruppo Marco Liccione – hanno finalmente avuto un confronto con il vicerettore, questi ragazzi pagano la retta universitaria, hanno il diritto di essere ascoltati. Purtroppo le istituzioni hanno abbandonato i cittadini e non accettano più nessun confronto”. L'articolo proviene da Nuova Società.

