Melissa Satta torna a parlare dell'addio a Boateng: "Vi spiego io com'è andata" (Di venerdì 28 gennaio 2022) Goal News Nel weekend ormai prossimo all'inizio, andrà in onda come di consueto una doppia puntata di "Verissimo", il popolare show di Silvia Toffanin, che nel suo salotto ospita numerosi personaggi famosi. In una delle due puntate di questo weekend, l'ospite è Melissa Satta. La bellissima showgirl sarda non è più al centro delle attenzioni morbose dei media come qualche anno ma domani tornerà in tv per parlare di passato, presente e futuro. L'ex Velina, oggi conduttrice di "Gol Deejay" su Sky Sport, ha parlato anche di amore: nel suo passato ci sono stati due calciatori famossimi: il primo, storico partner è stato infatti Bobo Vieri; il secondo, lasciato da poco, è stato Kevin Prince Boateng. Melissa Satta, ospite di Verissimo, è intervenuta su vari ...

