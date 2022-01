Mattarella | telefonata imbarazzante La pensione a Malta del fratello Nino

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Proprio mentre sono in corso le votazioni per eleggere il nuovo presidente della Repubblica, spunta un'inchiesta fin qui tenuta segreta che riguarda ilmaggiore di Sergio, AntoSegui su affaritaliani.it

Advertising

putino : C'è stata una telefonata di Salvini con Draghi, ma Salvini sembra chiaro puntare ora su Mattarella: 'Una parte del… - ReggioPress : Quirinale, sale ipotesi Mattarella bis: il caso della telefonata Draghi-Berlusconi - ReggioPress : Quirinale, sale ipotesi Mattarella bis: il caso della telefonata Draghi-Berlusconi - JohnHard3 : RT @LuciaDeVivo2: Taiani vede draghi: resti a Palazzo Chigi. Ecco la risposta di berlusconi alla telefonata di draghi . Questo povero quest… - RossEleven : RT @NicoViscomi: #staseraitalia il centro destra è a 440 voti ne mancano 65 se Salvini passa la palla a Berlusconi con 5 telefonata si riso… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella telefonata

Open

... di Pierferdinando Casini e naturalmente. E poi chissà, magari anche il Super Tutto ... E poi, tanto per rincarare la dose di paura, il contenuto dellaal presidente ucraino ...... con cui il Cav avrebbe avuto due giorni fa una gelidadall'ospedale, e che molti non ... quella di un bis di Sergio. A quel punto, di fronte a un plebiscito dell'aula, ai leader ...Ma il gesto è molto significativo perchè a porre pubblicamente il suo veto è stato all’ascesa di Draghi al Quirinale, era stato l’ex cavaliere. E a lui avrebbe detto — o comunque questo ha riferito il ...Leggi su Sky TG24 l'articolo DIRETTA - Elezione presidente della Repubblica, alle 9.30 settima votazione in Parlamento ...