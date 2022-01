Manila Nazzaro e Soleil sempre più distanti: amicizia di circostanza? (VIDEO) (Di venerdì 28 gennaio 2022) I vipponi si dividono ancora una volta e si schierano in difesa alcuni di Soleil Sorge, altri di Manila Nazzaro Ancora una volta nella casa di Cinecittà si formano due gruppi. Stavolta però a dividerli non è il cibo ma Soleil Sorge e Manila Nazzaro. C’è infatti chi si schiera dalla parte dell’influencer nel rapporto con Manila e la sua vicinanza a Delia a discapito dell’amicizia con Soleil, chi difende invece l’ex Miss Italia che è scoppiata a piangere ieri sera confortata da Sophie, Alessandro, Lulù, Jessica e Miriana che l’hanno raggiunta nella camera da letto. Mentre dall’altra parte della casa Katia Riccirelli e Soleil parlano con Barù e Davide proprio di Manila, criticandola per il suo ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 28 gennaio 2022) I vipponi si dividono ancora una volta e si schierano in difesa alcuni diSorge, altri diAncora una volta nella casa di Cinecittà si formano due gruppi. Stavolta però a dividerli non è il cibo maSorge e. C’è infatti chi si schiera dalla parte dell’influencer nel rapporto cone la sua vicinanza a Delia a discapito dell’con, chi difende invece l’ex Miss Italia che è scoppiata a piangere ieri sera confortata da Sophie, Alessandro, Lulù, Jessica e Miriana che l’hanno raggiunta nella camera da letto. Mentre dall’altra parte della casa Katia Riccirelli eparlano con Barù e Davide proprio di, criticandola per il suo ...

