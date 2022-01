La deriva dell’AfD non è più a destra | è totalitaria Meuthen si dimette

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Berlino. Al congresso del partito sovranista tedesco Alternative für Deutschland lo scorso aprile Jörgaveva faticato non poco a imporsi quale presidente. Oggiha lasciato l’incarico e tagliato i ponti. In televisione ha annunciato le sue dimissioni da presidente ma anche l’uscita da AfD. “C’è un gran numero di ragioni per questa mia decisione che è maturata con lentezza” ha spiegato alle telecamere di Ard. La principale però sarebbe la continuadella formazione verso unanon solo nazionalista ed antieuropea – “Il cuore del partito oggi batte molto ae batte molto forte" – ma anche apertamente antidemocratica: “Vedo molti echi totalitari”, ha detto. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la gestione della pandemia da coronavirus: ...