La classe reietta del 2016 e la venticinquesima ora delle mamme annoiate dal covid

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Ogni mattina una madre si sveglia, si guarda allo specchio, e attacca col monologo de “Laora”: fanculo alla dad, fanculo ad ATS, fanculo alla dittatura sanitaria che «la schiavitù è finita 137 anni fa», fanculo al dopo scuola che non siamo più in campagna elettorale e quindi a chi vuoi che importi, fanculo ai 10 giorni di quarantena anche per i guariti, vaccinati, assenti che al confronto «Gesù Cristo se l’è cavata con poco: un giorno sulla croce, un week end all’inferno, e poi gli halleluja degli angeli per il resto dell’eternità», fanculo a questa città e a chi ci abita, dalle casette colorate di via Lincoln ai grattacieli di City Life, che bruci la città fino a diventare cenere. E poi niente, quattro passi in corridoio, truccate laccate e liftate, e giù a pensare al mal di testa, che sarà mal di testa o sarà, dai che mi ...