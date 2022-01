Giuliano Ferrara in ospedale per un infarto. E' grave (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il giornalista, fondatore de Il Foglio, ha condotto il programma "Otto e mezzo" trasmesso su LA7, per il quale ha svolto anche l'incarico di autore. Europarlamentare e ministro per il rapporti con il ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il giornalista, fondatore de Il Foglio, ha condotto il programma "Otto e mezzo" trasmesso su LA7, per il quale ha svolto anche l'incarico di autore. Europarlamentare e ministro per il rapporti con il ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Grosseto, infarto per Giuliano Ferrara: ricoverato in gravissime condizioni #giulianoferrara #asltoscanasudest… - GiuseppeConteIT : Siamo al fianco di Giuliano Ferrara in queste ore difficili. Forza! - EnricoLetta : Un grandissimo in bocca al lupo a Giuliano #Ferrara. Forza! - VinceIT : @ferrarailgrasso, auguri per una pronta guarigione. Giuliano Ferrara ricoverato in ospedale per un infarto, è grave… - bellaotero82 : RT @ilriformista: Il malore mentre si trovava nella sua casa in Maremma, a Scansano. Sottoposto a un’operazione di angioplastica nella nott… -