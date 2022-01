Doc-Nelle tue mani 2 | come è morto davvero Lorenzo | che significa cane blu?

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Ci sono ancora molte cose che dobbiamo scoprire su quello che è successo in ospedale durante la prima ondata di covid 19 nel Policlinico Ambrosiano. A voler sapere che cosa è successoLazzarini esia stato possibile vederlo morire sotto lo sguardo dei colleghi, così giovane, se lo chiede anche la Tedeschi che pretende delle risposte. Arriveranno? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della quarta puntata di Doc-tuein onda il 10 febbraio 2022 su Rai 1. La fiction torna dopo Sanremo per cui ci sarà ancora del tempo per provare a capire che cosa è successo, arrivato in ospedale dopo che le sue condizioni di salute si erano aggravate. Che cosa sono quei continui incubi e pensieri che Doc fa? E perchè ...

Advertising

RollingStoneita : .@pierspollon può fare davvero tutto. Lo dimostra la svolta psycho villain in ‘Blanca’, che ha ispirato anche la no… - CorriereCitta : #AscoltiTv giovedì 27 gennaio 2022: Doc nelle tue mani 2, L'agenzia dei bugiardi, Harry Potter, dati Auditel e share - KempisMonica : @barbarab1974 Doc sono pennivendoli un tanto al kilo......Non ti curar di loro ma guarda e passa....... Le risposte… - bassottoso : @ColettiMrosaria Ehm.. in che senso? Io stavo parlando del prete di un un doc nelle tue mani! ?? - infoitcultura : Doc - Nelle tue mani 2, le anticipazioni della terza puntata -

Ultime Notizie dalla rete : Doc Nelle

tue mani le ha permesso di calcare per la prima volta il set Tra gli 'ospiti d'eccezione' ditue mani , per la seconda stagione, c'è anche una giovanissima attrice. Ha soli 10 ...Cambio di programmazione in casa Rai in vista dell'inizio del Festival di Sanremo . Anchetue mani subirà una variazione, visto che la quarta puntata della Serie TV con Luca Argentero, non andrà in onda giovedì 3 febbraio, ma verrà invece trasmessa la settimana successiva, ...Ascolti tv 27 gennaio 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ...Doc-Nelle tue mani 2: anticipazioni, streaming, Raiplay, riassunto, Rai Premium, replica della terza puntata Ieri sera è andata in onda la terza puntata ...