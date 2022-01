Ultimo, la sua musica è solo per “colpa delle favole” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Classe ’96 e da sempre un grande appassionato di musica. Fin dall’età di 8 anni Niccolò Moriconi ha dedicato la sua vita alla musica, in particolar modo allo studio del canto e del pianoforte. Lui, che in un primo momento della sua giovane carriera aveva provato la strada dei talent show, iscrivendosi prima a X Factor e successivamente ad Amici. Eppure, nessuno si è mai accorto del suo talento, scartandolo ad ogni provino. Ma Ultimo non si è mai arreso e stando sempre “dalla parte degli ultimi per sentirsi primo“ ha continuato la sua scalata verso il successo. Ed è proprio nel 2017 che per l’artista romano c’è la svolta verso la notorietà con la pubblicazione di Pianeti, il suo primo album in studio. Il disco esordisce classificandosi al 47esimo posto della classifica Fimi/Gfk e comincia ad ottenere sempre più consensi da parte del ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 27 gennaio 2022) Classe ’96 e da sempre un grande appassionato di. Fin dall’età di 8 anni Niccolò Moriconi ha dedicato la sua vita alla, in particolar modo allo studio del canto e del pianoforte. Lui, che in un primo momento della sua giovane carriera aveva provato la strada dei talent show, iscrivendosi prima a X Factor e successivamente ad Amici. Eppure, nessuno si è mai accorto del suo talento, scartandolo ad ogni provino. Manon si è mai arreso e stando sempre “dalla parte degli ultimi per sentirsi primo“ ha continuato la sua scalata verso il successo. Ed è proprio nel 2017 che per l’artista romano c’è la svolta verso la notorietà con la pubblicazione di Pianeti, il suo primo album in studio. Il disco esordisce classificandosi al 47esimo posto della classifica Fimi/Gfk e comincia ad ottenere sempre più consensi da parte del ...

Advertising

AmiciUfficiale : Questa è CLASSIFICA DEGLI INEDITI di Linus: ultimo posto per Crytical, quale sarà la decisione della prof Anna Pett… - LallaM40589392 : RT @anna30048679: @BarillariDav Per UN ANNO ha atteso di essere visitato 'eh sennò ti porto il virus a casa'. E ora, siamo senza una person… - anna30048679 : @BarillariDav Per UN ANNO ha atteso di essere visitato 'eh sennò ti porto il virus a casa'. E ora, siamo senza una… - fiordalisoviola : che cazzo salvate federica che tanto gianmaria a breve uscirà oltretutto se la salvare rendete la sua percentuale… - ackermavnn : @marco_itsame @gebr_i io sono stata bocciata all’ultimo esame perché non avevo lo spazio in casa per sistemarmi com… -