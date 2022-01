Stellantis - Cina, Tavares vuole il controllo della joint venture con Gac (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il gruppo Stellantis ha in programma di acquisire il controllo della joint venture cinese con Gac, formata nel marzo 2010 dalla Guangzhou Automobile Group e dall'allora Fiat Chrysler. In particolare, il costruttore euro-americano intende aumentare la propria partecipazione nel capitale di GAC-Stellantis dal 50% al 75%, approfittando del nuovo quadro normativo varato da Pechino per agevolare gli investimenti stranieri in imprese finora gestite congiuntamente con partner locali. Il rilancio. L'iniziativa di Stellantis, analoga a quanto deciso negli ultimi mesi da diversi altri concorrenti come BMW, Daimler e Volkswagen, rientra all'interno di una serie di iniziative volte a rilanciare la presenza in Cina del costruttore guidato da Carlos ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il gruppoha in programma di acquisire ilcinese con Gac, formata nel marzo 2010 dalla Guangzhou Automobile Group e dall'allora Fiat Chrysler. In particolare, il costruttore euro-americano intende aumentare la propria partecipazione nel capitale di GAC-dal 50% al 75%, approfittando del nuovo quadro normativo varato da Pechino per agevolare gli investimenti stranieri in imprese finora gestite congiuntamente con partner locali. Il rilancio. L'iniziativa di, analoga a quanto deciso negli ultimi mesi da diversi altri concorrenti come BMW, Daimler e Volkswagen, rientra all'interno di una serie di iniziative volte a rilanciare la presenza indel costruttore guidato da Carlos ...

