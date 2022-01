Rinnovo Mkhitaryan | parti ancora lontane E la Roma riflette sul suo futuro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Mkhitaryan

Un anno fa, di questi tempi, la Roma faceva sapere a Henrikhdi voler esercitare l'opzione per ildel contratto mentre l'armeno, nel pieno del caos Fonseca - Dzeko e con un gm (Pinto) appena arrivato, rispondeva che aveva bisogno di pensarci ...Da convincere, paradossalmente, ci sarebbe la Roma che acorrisponde uno stipendio di 4 ... Insomma i motivi per sperare in unci sono, ma non è il momento di parlarne. Getty Images ...L'armeno è al bivio, ma vorrebbe restare. Il feeling ritrovato con Mourinho e il nuovo ruolo convincono. La palla passa a Pinto ...Calciomercato Roma, il ribaltone è totale: adesso ci sarebbe anche la data per la firma. Il rinnovo sembra davvero a un passo ...