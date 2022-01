Pfas in Veneto, la denuncia dell’Onu: violati i diritti alla salute e all’informazione (Di giovedì 27 gennaio 2022) di Roberto De Vogli e Alberto Peruffo* Più di un mese fa, all’Istituto Sturzo di Roma, si è svolta la Conferenza Stampa della visita degli inviati dell’Alto Commissariato Onu in Italia, per alcuni approfondimenti sulla contaminazione da Pfas in Veneto, stimato come “il più grande inquinamento ambientale d’Europa”. Nella relazione finale, Marcos Orellana – Special Rapporteur delle Nazioni Unite sulla violazione dei diritti umani in relazione alle sostanze tossiche – ha sottolineato l’omissione di informazioni cruciali per la salute da parte delle autorità regionali del Veneto”. “Sono seriamente preoccupato dall’entità dell’inquinamento da Pfas in alcune aree della regione Veneto” spiega Orellana. Poi continua: “Più di 300 mila persone nella regione sono state colpite ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) di Roberto De Vogli e Alberto Peruffo* Più di un mese fa, all’Istituto Sturzo di Roma, si è svolta la Conferenza Stampa della visita degli inviati dell’Alto Commissariato Onu in Italia, per alcuni approfondimenti sulla contaminazione dain, stimato come “il più grande inquinamento ambientale d’Europa”. Nella relazione finale, Marcos Orellana – Special Rapporteur delle Nazioni Unite sulla violazione deiumani in relazione alle sostanze tossiche – ha sottolineato l’omissione di informazioni cruciali per lada parte delle autorità regionali del”. “Sono seriamente preoccupato dall’entità dell’inquinamento dain alcune aree della regione” spiega Orellana. Poi continua: “Più di 300 mila persone nella regione sono state colpite ...

