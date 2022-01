Meloni fa la prima mossa. E il Centrodestra va in pezzi. Il nome di bandiera di FdI incassa 114 voti. E mette in riga l’aspirante king maker Salvini (Di giovedì 27 gennaio 2022) Un Centrodestra a pezzi, con Matteo Salvini che indossa l’elmetto per la battaglia definitiva in Parlamento, contro gli avversari, immaginando la prova di forza sul nome della presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ma la vera guerra è in casa, con Giorgia Meloni che va per conto proprio, proponendo un candidato di bandiera, Guido Crosetto (leggi l’articolo). Così la leader di Fratelli d’Italia ha portato a casa almeno un successo parziale nello scontro interno. Salvini esce con le ossa rotte, pur pavoneggiandosi come il grande regista dell’elezione al Quirinale. In poche ore ha inanellato nuove figuracce, ribadendo le lacerazioni della coalizione. Dopo il ko alla Camera, nel tardo pomeriggio, è circolata la voce del pellegrinaggio del leader ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 27 gennaio 2022) Un, con Matteoche indossa l’elmetto per la battaglia definitiva in Parlamento, contro gli avversari, immaginando la prova di forza suldella presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ma la vera guerra è in casa, con Giorgiache va per conto proprio, proponendo un candidato di, Guido Crosetto (leggi l’articolo). Così la leader di Fratelli d’Italia ha portato a casa almeno un successo parziale nello scontro interno.esce con le ossa rotte, pur pavoneggiandosi come il grande regista dell’elezione al Quirinale. In poche ore ha inanellato nuove figuracce, ribadendo le lacerazioni della coalizione. Dopo il ko alla Camera, nel tardo pomeriggio, è circolata la voce del pellegrinaggio del leader ...

