Juventus, si tratta con la Fiorentina per Vlahovic: chiesta dilazione in 4 anni (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ancora qualche dettaglio da limare, poi Dusan Vlahovic lascerà la Fiorentina per unirsi alla Juventus. Secondo il Corriere dello Sport, Barone e Cherubini stanno ancora trattando sulle condizioni di pagamento: da una parte i bianconeri vorrebbero un pagamento dilazionato in 4 stagioni, dall'altro la Fiorentina non vuole andare oltre le due rate. Dettagli, appunto. Difficile immaginare una rottura dopo aver raggiunto l'intesa sul prezzo e sabato dovrebbero andare in scena le visite mediche. SportFace.

