Green pass, Speranza: “Basterà certificazione per arrivi da Ue” (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza, che proroga le misure per contrastare il covid, per gli arrivi in Italia dall’estero. Per i viaggiatori provenienti dall’Unione Europea sarà sufficiente il Green pass. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 27 gennaio 2022) (Adnkronos) – Il ministro della Salute Robertoha firmato una nuova ordinanza, che proroga le misure per contrastare il covid, per gliin Italia dall’estero. Per i viaggiatori provenienti dall’Unione Europea sarà sufficiente il. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

VittorioSgarbi : Draghi, ascoltami: cancella il “Green Pass”! - VittorioSgarbi : Pure Israele cancella il 'Green Pass'. Hanno 'scoperto' che si ammalano anche i vaccinati! Cosa aspetta il nostro G… - AlbertoBagnai : Me lo ricordavo diverso: - LPincia : RT @autocostruttore: Saldi flop: incassi a -40%. Confcommercio: “Già c’è crisi, mancava solo il Green-pass” - FantuzziF : “Israele insegna, Leva il Green Pass. Non serve a nulla” Sgarbi non molla la presa contro il dittatorello delle ban… -