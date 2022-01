Elisabetta Belloni | sorpresa nella notte Caos Colle | il terzo uomo è una donna Grossa incognita sull' asse Letta-Salvini

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Il nome jolly calatoè quello di. Sarà la diplomatica alla guida del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, secondo il Corriere della Sera, "ilcorsa al Quirinale che Enricopresenterà al centrodestra. Un nome super partes, da aggiungere a quelli che sembrano gli ultimi due possibili candidati: Pier Ferdinando Casini, che però raccoglie freddezze sia nel Movimento 5 Stelle sia nel fronte Lega e Forza Italia, e Mario Draghi. Il premier è tornato d'attualità dopo 24 ore in disparte, anche se il suo nome complicherebbe le trattative aggiungendo sul tavolo il tema del nuovo governo.o sfondo, come estrema ratio, il bis di Sergio Mattarella. La mossa della disperazione da ...

E, infine, rimane in piedi anche l'opzione di. direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Un profilo super partes, che non dispiacerebbe al ...Il confronto tra Matteo Salvini, Enrico Letta e Giuseppe Conte sembra concentrato su tre nomi: Mario Draghi e Pier Ferdinando Casini, con in più, la diplomatica ora alla guida del ...Siamo alla quarta chiama, da oggi bastano 505 grandi elettori per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Sembrano stoppate le ambizioni del centrodestra di eleggere un candidato di area, magar ...Da oggi per l'elezione basta la maggioranza assoluta, il quorum scende a 505 voti. Vertice del centrodestra. Tra i nomi super partes restano le ipotesi di Casini, Belloni, Draghi ...