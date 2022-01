Bologna, intervento alla spalla riuscito per Dominguez (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Bologna comunica la condizione fisica di Nicolas Dominguez dopo l’intervento alla spalla sinistra. “In seguito all’episodio di lussazione post traumatica, il giocatore è stato sottoposto oggi ad intervento di stabilizzazione della spalla, perfettamente riuscito. L’intervento è stato eseguito dal prof. Porcellini, coadiuvato dal prof. Tarallo e dai dott. Giorgini e Micheloni. Dominguez osserverà qualche giorno di degenza e successivamente inizierà il percorso riabilitativo per la ripresa funzionale dell’arto“. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ilcomunica la condizione fisica di Nicolasdopo l’spsinistra. “In seguito all’episodio di lussazione post traumatica, il giocatore è stato sottoposto oggi addi stabilizzazione della sp, perfettamente. L’è stato eseguito dal prof. Porcellini, coadiuvato dal prof. Tarallo e dai dott. Giorgini e Micheloni.osserverà qualche giorno di degenza e successivamente inizierà il percorso riabilitativo per la ripresa funzionale dell’arto“. SportFace.

