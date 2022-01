Vittorio Cecchi Gori ricoverato d’urgenza: «Grave insufficienza respiratoria». Come sta ora (Di mercoledì 26 gennaio 2022) In seguito a complicanze polmonari, Vittorio Cecchi Gori è ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma. «Sono dovute sicuramente al Covid che ha avuto diverso tempo fa. Ora è negativo» ha fatto sapere a Libero il professore Antonio De Luca, medico personale e amico da molti anni del famoso ex produttore e patron della Fiorentina. «È ricoverato nel reparto Solventi – dove di solito viene ricoverato anche il Papa» aggiunge il prof. De Luca. «Ha avuto il Covid – continua – nonostante le tre dosi di vaccino. Nei giorni scorsi ha avuto un’improvvisa insufficienza respiratoria. È stato ricoverato d’urgenza». Cecchi Gori è da tempo agli arresti domiciliari dopo la condanna a otto anni per ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 26 gennaio 2022) In seguito a complicanze polmonari,all’ospedale Gemelli di Roma. «Sono dovute sicuramente al Covid che ha avuto diverso tempo fa. Ora è negativo» ha fatto sapere a Libero il professore Antonio De Luca, medico personale e amico da molti anni del famoso ex produttore e patron della Fiorentina. «Ènel reparto Solventi – dove di solito vieneanche il Papa» aggiunge il prof. De Luca. «Ha avuto il Covid – continua – nonostante le tre dosi di vaccino. Nei giorni scorsi ha avuto un’improvvisa. È stato».è da tempo agli arresti domiciliari dopo la condanna a otto anni per ...

