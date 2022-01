(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Terzo giorno di scrutinio per il, e senza doppio voto quotidiano. Il Parlamento e i deti regionali continueranno infatti a votare una sola volta al giorno, come ha annunciato il questore della Camera, Gregorio Fontana. Anche oggi 26 gennaio è sostanzialmente impossibile l’elezione del Capo dello Stato: prevarranno le schede bianche. Voterà in questo senso il Centrodestra, malgrado il passo indietro di Fratelli d’che sembra uscire dalla stretta unitaria di coalizione voluta da Salvini e da Berlusconi., FdI vota Crosetto Fra le novità da registrare, dopo l’avvio della chiama alle 11 di stamani 26 gennaio, c’è appunto lo smarcamento di Fratelli d’dall’ordine di scuderia del Centrodestra di votare scheda bianca. I grandi elettori meloniani non hanno risposto ...

Advertising

you_trend : Nuovo aggiornamento delle scommesse sul #Quirinale: sale ancora la probabilità di Casellati (ora a quota 4.50), men… - VelvetMagIta : #Quirinale, sale la tensione fra i partiti. Schiaffo di FdI a Lega e Forza Italia #VelvetMag #Velvet - benjamn_boliche : RT @you_trend: Nuovo aggiornamento delle scommesse sul #Quirinale: sale ancora la probabilità di Casellati (ora a quota 4.50), mentre scend… - benjamn_boliche : RT @you_trend: Aggiornamento delle scommesse sul #Quirinale: per i bookmakers sale Casellati (ora a quota 8.00) e scende Berlusconi (ora a… - gemin_steven98 : RT @you_trend: Nuovo aggiornamento delle scommesse sul #Quirinale: sale ancora la probabilità di Casellati (ora a quota 4.50), mentre scend… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale sale

Open

Ma intanto i bookmaker registrano le novità nella corsa al, ancora dominata dall'attuale ... Siaddirittura a 45 per il vicepresidente della Corte costituzionale, Giuliano Amato. ...... quelli più belli come i giardini e lemaestose, senza dimenticare la Caserma dei Corazzieri. Il conduttore avrà l'onore di incontrare le donne e gli uomini che lavorano ale di ...Toto-Quirinale, stallo nelle votazioni: balzo della Casellati, Casini insegue. In lavagna le new entry Riccardi e BelloniTerzo giorno di votazioni per il Quirinale, mentre continuano gli incontri tra ...Il partito della Meloni si smarca da Lega e Forza Italia che, come Pd, M5S e LeU hanno annunciato scheda bianca anche oggi ...