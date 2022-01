Pechino, ecco i luoghi delle Olimpiadi d’Inverno (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Panoramica dei luoghi dove si svolgeranno le Olimpiadi d'Inverno a Pechino, dal 4 al 20 febbraio; fra gli altri lo stadio nazionale Nido d'Uccello e il Cubo di Ghiaccio già realizzati per i Giochi del 2008.Le Olimpiadi si svolgeranno in una zona rossa che racchiude migliaia di persone, per contenere il rischio Covid. Staff, volontari, atleti e giornalisti potranno muoversi all'interno di edifici e zone-bolle senza contatti con l'esterno (per esempio alberghi chiusi in strade dove passano i cittadini). L'ingresso nelle 'bolle' di contenimento comincia da quando si mette piede a Pechino in aeroporto a quando si riparte; nessuno può uscire dal sistema della zona rossa. Alcune delle sedi dei Giochi sono distanti anche 180 chilometri. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Panoramica deidove si svolgeranno led'Inverno a, dal 4 al 20 febbraio; fra gli altri lo stadio nazionale Nido d'Uccello e il Cubo di Ghiaccio già realizzati per i Giochi del 2008.Lesi svolgeranno in una zona rossa che racchiude migliaia di persone, per contenere il rischio Covid. Staff, volontari, atleti e giornalisti potranno muoversi all'interno di edifici e zone-bolle senza contatti con l'esterno (per esempio alberghi chiusi in strade dove passano i cittadini). L'ingresso nelle 'bolle' di contenimento comincia da quando si mette piede ain aeroporto a quando si riparte; nessuno può uscire dal sistema della zona rossa. Alcunesedi dei Giochi sono distanti anche 180 chilometri.

