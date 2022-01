Michelle Hunziker distrutta | Tomaso beccato con la nuova fiamma | La bionda famosissima uguale a Michelle Ecco le foto choc

(Di giovedì 27 gennaio 2022)Trussardi ha annunciato la separazione consoltanto da qualche giorno, ma a quanto pare è già alle prese con un’altra donna. E’ da mesi che si rincorrevano pettegolezzi riguardo una simpatia tra lui e questa conoscenza che, da quando è tornato single, non lo ha lasciato un attimo. Il giovane rampollo della casa di moda è andato a distrarsi, dopo l’annuncio, a Cortina d’Ampezzo. Qui è stato invitato da Elisabetta Franchi, con la quale ha stretto amicizia durante il periodo della pandemia. Più di una volta i due imprenditori si sono organizzati insieme con gli staff riuniti. E’ proprio una delle assistenti diche sembra non perdere di vistaTrussardi.come ...

Ultime Notizie dalla rete

La recente separazione die Tomaso Trussardi è stata commentata dalla figlia della showgirl, Aurora Ramazzotti. Argomenti trattati Separazionee Tomaso Trussardi, l'opinione di Aurora ...Secondo un'indiscrezione riportata da Chi Aurora Ramazzotti avrebbe confessato ad alcuni amici la sua insofferenza verso le tensioni avute dae Tomaso Trussardi nell'ultimo periodo prima della separazione. Aurora Ramazzotti: la rottura trae Tomaso Trussardi Aurora Ramazzotti è estremamente legata a sua ...Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine', hanno fatto sapere in una nota all' Ansa, specificando di non essere disposti a svelare altr ...Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti ...