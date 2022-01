Medvedev-Auger Aliassime in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2022 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Daniil Medvedev sfiderà Felix Auger-Aliassime ai quarti di finale degli Australian Open 2022, prestigioso appuntamento Slam sul cemento di Melbourne. Il tennista russo parte con i favori del pronostico e contenderà furiosamente l’accesso in semifinale al meno esperto canadese; dopo aver superato il creativo Maxime Cressy agli ottavi, il moscovita è pronto a neutralizzare il tennis potente e pragmatico dell’opponente nordamericano, indubitabilmente compito non semplice. Auger-Aliassime, invece, dopo aver eliminato Marin Cilic, tenterà lo smacco anche ai danni del tennista numero 2 al mondo. Confronto particolarmente atteso, assolutamente da vivere sin dal primo 15: grande pressione sulle spalle del russo, mentre volontà di confermarsi dopo l’Atp Cup ... Leggi su sportface (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Daniilsfiderà Felixai quarti di finale degli, prestigioso appuntamento Slam sul cemento di Melbourne. Il tennista russo parte con i favori del pronostico e contenderà furiosamente l’accesso in semifinale al meno esperto canadese; dopo aver superato il creativo Maxime Cressy agli ottavi, il moscovita è pronto a neutralizzare il tennis potente e pragmatico dell’opponente nordamericano, indubitabilmente compito non semplice., invece, dopo aver eliminato Marin Cilic, tenterà lo smacco anche ai danni del tennista numero 2 al mondo. Confronto particolarmente atteso, assolutamente da vivere sin dal primo 15: grande pressione sulle spalle del russo, mentre volontà di confermarsi dopo l’Atp Cup ...

