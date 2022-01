“Insuperabile” | testo e significato del brano per Sanremo di Rkomi

Leggi su zon

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Approda sul palco di2022,, il rapper milanese noto al pubblico italiano, soprattutto tra i più giovani per le sue canzoni. Nel 2021 ha popolato di nuovo la classifica dei brani più ascoltati e venduti grazie al suo ultimo album “Taxi Driver”, che vanta di molteplici collaborazioni: questa volta Mirko canta da solo davanti al pubblico dell’Ariston con “”.porta unche parte subito con un basso potente, un ritmo veloce, abbattendo i confini tra rap e rock, con un finale orchestrale esplosivo. «L’amore per me è elettricità» è la prima frase di unpieno di immagini automobilistiche: «Amore sei te l’ultima curva,».di ...