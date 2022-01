Ilaria Baccifava | storia di un’imperfetta unicità

Leggi su dilei

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Con gli anni, e le esperienze e le sofferenze, è cambiato il mio modo di vivere con l’atrofia muscolare che mi accompagna sin dalla nascita. La consapevolezza ha cambiato il mio modo di percepire me stessa, il mio valore. Così ho trasformato tutti quei muri in trampolini di lancio e mi sono concessa il lusso di amarmi. Di sentirmi profondamente viva. Così inizia il racconto di, unafatta di sogni e di speranze, di gioia di vivere, ma anche di tanti dolori, sconfitte e sofferenze. Una delle storie più belle per noi, perché è reale come solo lei sa essere. Così ho raggiuntotelefonicamente per conoscerla e per prendere esempio da una donna fortissima, seppur all’apparenza così fragile, che ha ha saputo trasformare tutte le difficoltà in opportunità. “Un esempio per me, un esempio per tutte” ...