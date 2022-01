Coppia ruba in un supermercato per sfamare la famiglia: per i giudici è reato (Di mercoledì 26 gennaio 2022) rubare in un supermercato per sfamare la famiglia non è permesso, soprattutto se ci sono "alternative lecite", come il ricorso agli aiuti di una parrocchia. È un principio ribadito dalla Cassazione nell'ambito del caso di... Leggi su europa.today (Di mercoledì 26 gennaio 2022)re in unperlanon è permesso, soprattutto se ci sono "alternative lecite", come il ricorso agli aiuti di una parrocchia. È un principio ribadito dalla Cassazione nell'ambito del caso di...

