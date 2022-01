Assolto Flavio Briatore, non frodò il Fisco con lo yacht. Revocati la confisca e il sequestro di oltre 3 milioni (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Flavio Briatore è stato Assolto dalla corte d'appello di Genova "perché il fatto non costituisce reato" nel processo sulla vicenda dello yacht Force Blue. Briatore era a processo insieme ad altre tre ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 26 gennaio 2022)è statodalla corte d'appello di Genova "perché il fatto non costituisce reato" nel processo sulla vicenda delloForce Blue.era a processo insieme ad altre tre ...

Advertising

news_mondo_h24 : Caso Force Blue, assolto Flavio Briatore - blogsicilia : Evasione fiscale, assolto #FlavioBriatore, 'il fatto non costituisce reato'. La reazione dell'imprenditore: Evasion… - cronaca_news : Flavio Briatore assolto per lo yacht Force Blue: non ha frodato il Fisco, confisca revocata - tax_tweet : E' deceduto Flavio Carboni, l'uomo coinvolto (ma sempre assolto) nei grandi misteri italiani. Dal crack del Banco A… - GueriniDaniela : RT @FrancoScarsell2: Nella notte è morto a Roma,Flavio Carboni, l'uomo d'affari al centro di molti dei grandi misteri italiani.Aveva 90 ann… -