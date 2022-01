Antonella Elia al veleno contro Sonia Bruganelli: “Non ne dice una giusta”, la Bruganelli le risponde e la asfalta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Lo scorso anno ha intrattenuto i telespettatori in veste di opinionista al Grande Fratello vip. Oggi invece Antonella Elia si è espressa sulle attuali opinioniste del noto reality show di Canale 5 ovvero Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, e anche in questa occasione non ha avuto alcun timore di esprimere il suo pensiero. L’attrice nel corso di una recente intervista ha infatti bocciato le due donne e la celebre cantante lirica Katia Ricciarelli mentre invece ha promosso la giovane principessa Lulù Selassiè. Ma, quali sono state esattamente le sue parole? Antonella Elia commenta la sesta edizione del Grande Fratello Vip Nel corso della quarta edizione del Grande Fratello Vip Antonella Elia ha occupato il posto di opinionista al ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Lo scorso anno ha intrattenuto i telespettatori in veste di opinionista al Grande Fratello vip. Oggi invecesi è espressa sulle attuali opinioniste del noto reality show di Canale 5 ovveroe Adriana Volpe, e anche in questa occasione non ha avuto alcun timore di esprimere il suo pensiero. L’attrice nel corso di una recente intervista ha infatti bocciato le due donne e la celebre cantante lirica Katia Ricciarelli mentre invece ha promosso la giovane principessa Lulù Selassiè. Ma, quali sono state esattamente le sue parole?commenta la sesta edizione del Grande Fratello Vip Nel corso della quarta edizione del Grande Fratello Vipha occupato il posto di opinionista al ...

