Amici, puntata annullata: allarme Covid? Panico a Mediaset, la situazione (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Amici nel caos, pare proprio che la prossima puntata che oggi si sarebbe dovuta registrare è stata annullata creando una vera preoccupazione anche per Maria De Filippi: che cosa è successo? Si torna a parlare del famoso talent show di Canale Cinque che nonostante il passare degli anni continua ad essere un grande successo molto seguito dal suo pubblico che nei mesi scorsi ha fatto battere alla conduttrice anche un record mai raggiunto prima. screen tvQuello che però lo rende protagonista nelle ultime ore riguarda la nuova puntata che come di consueto oggi doveva essere registrata ma all’ultimo momento bloccata come la testimonianza di alcune persone del pubblico in studio ha reso nota. Sembra infatti che la registrazione dovrebbe essere rimandata anche se per il momento non si sa quando tenendo anche ... Leggi su chenews (Di mercoledì 26 gennaio 2022)nel caos, pare proprio che la prossimache oggi si sarebbe dovuta registrare è statacreando una vera preoccupazione anche per Maria De Filippi: che cosa è successo? Si torna a parlare del famoso talent show di Canale Cinque che nonostante il passare degli anni continua ad essere un grande successo molto seguito dal suo pubblico che nei mesi scorsi ha fatto battere alla conduttrice anche un record mai raggiunto prima. screen tvQuello che però lo rende protagonista nelle ultime ore riguarda la nuovache come di consueto oggi doveva essere registrata ma all’ultimo momento bloccata come la testimonianza di alcune persone del pubblico in studio ha reso nota. Sembra infatti che la registrazione dovrebbe essere rimandata anche se per il momento non si sa quando tenendo anche ...

Advertising

Eneri____ : RT @CorriereCitta: #Amici, puntata registrata di domenica 30 gennaio 2022: ospiti, sfide, serale ed eliminati, cosa è successo #spoileramic… - lucy34968649 : RT @frateclub: In questa puntata di Mattia Zumbissimo vedremo come vengono affrontati i problemi di autostima dai tre amici, andrà tutto pe… - IsaeChia : #Amici21, rimandata la registrazione della nuova puntata del pomeridiano: ecco quale sarebbe il motivo - ParliamoDiNews : Amici 21, rimandata la registrazione della nuova puntata: ecco perché #amici #rimandata #registrazione #nuova… - MelissaMancin2 : RT @frateclub: In questa puntata di Mattia Zumbissimo vedremo come vengono affrontati i problemi di autostima dai tre amici, andrà tutto pe… -