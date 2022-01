Vlahovic alla Juve: non incassa solo la Fiorentina. Retroscena (Di martedì 25 gennaio 2022) sul trasferimento del serbo in bianconero Il trasferimento di Dusan Vlahovic alla Juventus porterà ulteriori soldi anche nelle casse del Partizan Belgrado, ex club del serbo. Milos Vazura, direttore generale del Partizan, in estate aveva parlato così: «Il Partizan riceverà il 3% del trasferimento di ogni calciatore. Se parliamo di Vlahovic, con un trasferimento da 60 milioni di euro, a noi spetterebbe un indennizzo di 1.8 milioni». Al club serbo, dopo il passaggio alla Juventus, andranno dunque poco più di due milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 25 gennaio 2022) sul trasferimento del serbo in bianconero Il trasferimento di Dusanntus porterà ulteriori soldi anche nelle casse del Partizan Belgrado, ex club del serbo. Milos Vazura, direttore generale del Partizan, in estate aveva parlato così: «Il Partizan riceverà il 3% del trasferimento di ogni calciatore. Se parliamo di, con un trasferimento da 60 milioni di euro, a noi spetterebbe un indennizzo di 1.8 milioni». Al club serbo, dopo il passaggiontus, andranno dunque poco più di due milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

romeoagresti : #Vlahovic firmerà con la #Juventus un contratto di quattro anni e mezzo da 7 milioni netti annui. Alla #Fiorentina,… - romeoagresti : #Vlahovic si avvicina sempre di più alla #Juventus // Vlahovic is getting closer to Juventus????? @Goalitalia @Goal - cmdotcom : Vlahovic cambia volto alla Juve: con lui non solo va in Champions, ma lotta per vincerla - DaniloBatresi : RT @InterFanTV: #Zhang soffia #Gosens a PIF, Agnelli Vlahovic a Commisso! E ora #Dybala... - 6 alla fine del #calciomercato, ne parliamo a… - MarcoBa29987795 : Secondo te è possibile un tentativo per #Kessie alla #Juventus? @FabDellaValle facci sognare. #Vlahovic #Kessie -