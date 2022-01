Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2022 ore 15:30 (Di martedì 25 gennaio 2022) Viabilità DEL 25 GENNAIO 2022 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE MENTRE IN SENSO CONTRARIO SEMPRE PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA LE USCITE FIORENTINI E PORTONACCIO IN VIA CASSIA SI RALLENTA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA RALLENTAMENTI IN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMEMTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ALTEZZA FONTANA DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO, ATTIVE LE LINEE S IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL PER CONTO DELLA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 25 gennaio 2022)DEL 25 GENNAIOORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE MENTRE IN SENSO CONTRARIO SEMPRE PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA LE USCITE FIORENTINI E PORTONACCIO IN VIA CASSIA SI RALLENTA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA RALLENTAMENTI IN VIA NOMENTANA A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMEMTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI SULLA STRADA REGIONALE NETTUNENSE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ALTEZZA FONTANA DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO, ATTIVE LE LINEE S IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL PER CONTO DELLA ...

Advertising

romamobilita : #Roma #viabilità Lavori notturni, tra le 22 e le 6, per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria di vi… - tamicheA1 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Lavori in via del Fuoco Sacro, possibili rallentamenti per la linea di bus 059, che salta la fermata num… - romamobilita : #Roma #viabilità Lavori in via del Fuoco Sacro, possibili rallentamenti per la linea di bus 059, che salta la fermata numero 72011. - romamobilita : #Roma #viabilità Portuense, lavori a largo di Santa Silvia. La linea bus 44 non raggiunge il capolinea di via Monta… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2022 ore 11:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #25-01-2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Rimini, Giorno della Memoria: ecco le iniziative di giovedì 27 gennaio ... Mercoledì 26 gennaio alle ore 21 - in Cineteca comunale verrà proiettato il film "L'oro di Roma",... Sadegholvaad incontra residenti di Corpolò su viabilità e servizi Rimini, sindaco ha ricevuto il ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25 - 01 - 2022 ore 12:30 VIABILITÀ DEL 25 GENNAIO 2022 ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL'ASCOLTO DI ...E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO LA FERROVIA ROMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2022 ore 09:45 - RomaDailyNews RomaDailyNews ... Mercoledì 26 gennaio alle ore 21 - in Cineteca comunale verrà proiettato il film "L'oro di",... Sadegholvaad incontra residenti di Corpolò sue servizi Rimini, sindaco ha ricevuto il ...DEL 25 GENNAIO 2022 ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL'ASCOLTO DI ...E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO SEGNALIAMO LA FERROVIA...