“Un tram che si chiama desiderio” | apre la stagione teatrale 2021 2022 di Montalto

Montalto – Giovedì 27 gennaio, alle ore 21.00, il teatro Lea Padovani apre la stazione teatrale 2021/2022 con lo spettacolo "Un tram che si chiama desiderio", di Di Tennessee Williams e con Mariangela D'Abbraccio, Daniele Pecci per la regia di Pier Luigi Pizzi. La leggenda vuole che fosse proprio su un tram, su cui girovagava da studente, che il giovanissimo Tenessee Williams si facesse l'idea di un dramma che svelava il lato oscuro del sogno americano. Questa storia divenne il capolavoro di Williams un testo amato, odiato, comunque conosciuto in tutto il mondo; una pietra miliare del teatro e del cinema che ancora oggi si continua a leggere e a vedere rappresentato con interesse ed emozione. Il dramma, premio Pulitzer nel '47, mette ...

