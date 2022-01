Seconda fumata nera per il Qurinale. Si aprono spiragli ma resta la distanza tra i partiti (Di martedì 25 gennaio 2022) AGI - Nuova fumata nera per il Quirinale. Un risultato atteso, nel secondo giorno di scrutinio, in cui i due maggiori schieramenti, centrosinistra e centrodestra, hanno nuovamente dato indicazione ai rispettivi gruppi di votare scheda bianca. Ma, al di là dei tecnicismi e soprattutto della 'pre tattica', la Seconda giornata di votazioni è segnata dalla mossa della coalizione di centrodestra che mette sul tavolo una rosa di tre nomi - Marcello Pera, Carlo Nordio e Letizia Moratti - per cercare di uscire dall'impasse, sondare il centrosinistra e tentare una intesa. Ma si tratta di pre tattica, appunto, di strategia. Tanto che fonti parlamentari della coalizione non nascondono che c'è anche un piano B, ovvero un altro - se non altri al plurale - nomi che il centrodestra è pronto a proporre (tra cui quello della presidente del Senato ... Leggi su agi (Di martedì 25 gennaio 2022) AGI - Nuovaper il Quirinale. Un risultato atteso, nel secondo giorno di scrutinio, in cui i due maggiori schieramenti, centrosinistra e centrodestra, hanno nuovamente dato indicazione ai rispettivi gruppi di votare scheda bianca. Ma, al di là dei tecnicismi e soprattutto della 'pre tattica', lagiornata di votazioni è segnata dalla mossa della coalizione di centrodestra che mette sul tavolo una rosa di tre nomi - Marcello Pera, Carlo Nordio e Letizia Moratti - per cercare di uscire dall'impasse, sondare il centrosinistra e tentare una intesa. Ma si tratta di pre tattica, appunto, di strategia. Tanto che fonti parlamentari della coalizione non nascondono che c'è anche un piano B, ovvero un altro - se non altri al plurale - nomi che il centrodestra è pronto a proporre (tra cui quello della presidente del Senato ...

