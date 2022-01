Pd - M5s - Leu bocciano i nomi del centrodestra | Presidente sia super partes

(Di martedì 25 gennaio 2022) 'Prendiamo atto della terna formulata dalche appare un passo in avanti, utile al dialogo. Pur rispettando le legittime scelte del, non riteniamo che su queipossa ...

Ultime Notizie dalla rete : M5s Leu

'Prendiamo atto della terna formulata dal centrodestra che appare un passo in avanti, utile al dialogo. Pur rispettando le legittime scelte del centrodestra, non riteniamo che su quei nomi possa ...Continueremo con il dialogo" così l'ex ministro Pd Francesco Boccia al termine dell'incontro Pd -sui nomi per il Colle a seguito della proposta del centrodestra per Pera, Nordio e Moratti.(Agenzia Vista) Roma, 25 gennaio 2022 'Apprezziamo l'invito al dialogo ma non possiamo accettare la terna scelta dal centrodestra. Continueremo ...«Prendiamo atto della terna formulata dal centrodestra che appare un passo in avanti, utile al dialogo. Pur rispettando le legittime scelte del ...