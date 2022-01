“Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, è finita”. Fan sotto choc, scatta la denuncia (Di martedì 25 gennaio 2022) Clizia Incorvaia sorprende i fan, è finita con Paolo Ciavarro? La rivelazione della gieffina lascia i fan sconvolti. Il loro amore, nato all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ci ha fatto sognare fin dal primo istante, anche se non tutti li hanno appoggiati immediatamente, vista la loro differenza d’età. Clizia infatti ha 11 anni in più rispetto a Paolo, lei ha 41 anni e lui 30, ma per loro questo non è altro che un dettaglio insignificante, che non ha mai avuto ripercussioni sulla loro relazione. In pochi credevano che la loro storia d’amore sarebbe durata, perché nata sotto gli sguardi continui delle telecamere e di migliaia di telespettatori, invece si sono trovati fuori dal programma più forti di prima. Clizia ... Leggi su howtodofor (Di martedì 25 gennaio 2022)sorprende i fan, ècon? La rivelazione della gieffina lascia i fan sconvolti. Il loro amore, nato all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ci ha fatto sognare fin dal primo istante, anche se non tutti li hanno appoggiati immediatamente, vista la loro differenza d’età.infatti ha 11 anni in più rispetto a, lei ha 41 anni e lui 30, ma per loro questo non è altro che un dettaglio insignificante, che non ha mai avuto ripercussioni sulla loro relazione. In pochi credevano che la loro storia d’amore sarebbe durata, perché natagli sguardi continui delle telecamere e di migliaia di telespettatori, invece si sono trovati fuori dal programma più forti di prima....

