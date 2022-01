L’Animale Mascherato

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 25 gennaio 2022) Il Cantante3 - L'Aquila Milly Carlucci ha svelato e mostrato le dodici maschere della terza edizione de Il Cantante, e a questo punto temiamo che la sigla del programma possa non essere più Who Are You dei The Who, quanto Nella Vecchia Fattoria: ben undici sono animali, come del resto già avvenuto nelle precedenti edizioni e in barba alle ben più varie proposte delle versioni straniere. Fatta eccezione per l’esoterico SoleLuna, quest’anno la giuria – della quale non è ancora stato svelato il nome del quarto giudice che affiancherà Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Caterina Balivo – dovrà valutare le esibizioni di Aquila, Camaleonte, Cavalluccio Marino, Gallina, Lumaca, Medusa, Pastore Maremmano, Pesce Rosso, Pinguino, Volpe e Drago. Il quale è sì una creatura mitologica, ma annoverabile in qualche modo tra gli animali ...