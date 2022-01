La maxi donazione dei vescovi alla Mare Jonio ( in missione )

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : maxi donazione

il Giornale

Visite ufficiali, telefonate di solidarietà e unada 130mila euro sono i gesti di umanità che la Conferenza Episcopale Siciliana sta avendo nei confronti della Ong Mediterranea e di tutto l'equipaggio della Mare Jonio . La nave ieri ...24 Gennaio 2022 - 19:10 - Imperiapost Sostieni ImperiaPost con una piccolaAiutateci ad informarvi! Un- manifesto davanti all' entrata dell'Ospedale di Imperia raffigurante l'alba ...La Conferenza Episcopale solidale con la Ong. 130mila euro a favore della Mare Jonio, mentre l'hotspot di Lampedusa è al collasso ...La più grande donazione mai fatta per la cultura fiorentina. Nancy e Zubin Mehta hanno donato un milione di dollari al Teatro del Maggio, un regalo al teatro che accolse in maestro indiano nel lontano ...